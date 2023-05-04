BBP Genel Başkanı Destici: Milletimiz yetkiyi versin idamı getireceğiz

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) genel başkanı Mustafa Destici, "Bu milletimiz bize yetkiyi versin, Büyük Birlik Partisi'ne anayasayı değiştirecek gücü versin, biz idamı getireceğiz" dedi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Destici, "Bu milletimiz bize yetkiyi versin, Büyük Birlik Partisine anayasayı değiştirecek gücü versin, biz idamı getireceğiz. O çocuğumuzun boynuna tuğlayı bağlayıp, kuyuya atan, kör kuyuya atan o cani sapığın, şerefsizin boynuna tuğlayı bağlayıp, taşı bağlayıp, biz de kuyuya atmazsak, aynı kuyuya atmazsak, namerdiz" dedi.

Destici sözlerine şöyle devam etti:

"İki kesim için idam cezasını istiyoruz ve getireceğiz. Biri bu kadınlarımızı, genç kızlarımızı, çocuklarımızı taciz ve tecavüzden sonra öldüren cani sapıklar için. İki bizzat kurşunu sıkarak, bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, güvenlik korucumuzu, öğretmenimizi, sivil vatandaşlarımızı kundaktaki bebeklerimizi, kadınlarımızı şehit eden hainler, katiller sürüsü teröristler için." (AA)