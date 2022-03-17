BBC'den Nazi sembolizmi güzellemesi

BBC Türkçe, dün yayınladığı haberinde Svastika'nın (Gamalı haç olarak biliniyor) çoğu ülkede yasaklanması ve bariz sebeplerden ötürü kamuoyunca hoş görüşmemesi nedeniyle modern Naziler tarafından ikâme sembol olarak kullanılan Kara Güneş'in (Schwarze Sonne) "Eski İskandinav ve Kelt uygarlıkları"na ait bir sembol olduğunu belirten ifadelere yer verildi.

İlgili yazıda söz konusu amblemin farklı versiyonlarının dünyanın çeşitli kültürlerinde gözlemlendiği söylendi. Öte yandan sembolün Nazi sembolünden ziyade "Nazilerle ilişkili" olduğu yönünde ifadeler de yer aldı.

Nazilerle ilişkili "Kara Güneş" sembolü neden Ukrayna'da bazı askerlerin üzerinde? https://t.co/nQ8aYj6Gou — BBC News Türkçe (@bbcturkce) March 16, 2022

Haberi bazı Türkçe yayınların da BBC Türkçe'den aktardığı görüldü.

Haberin aslıysa 14 Mart günü BBC'nin Portekizce kanalı BBC News Brazil'de yayınlandı. Haberin Portekizce baskısında II. Dünya Savaşı dönemi Ukraynalı Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'ya dönük övgüler de yer alırken bu kısım BBC'nin Türkçe servisinde kesildi.

Öte yandan söz konusu sembol Nazi Heinrich Himmler tarafından SS (Schutzstaffel) için bir merkez olarak kullanmayı kurguladığı Wewelsburg Kalesi'nde bir dekorasyon öğesi olarak tasarlanmıştı. Yani sembol doğrudan Naziler tarafından tasarlanmış ve kullanılan bir imge.

BBC bu gerçeğe haberinde yer vermezken, "Bu sembol içiçe girmiş iki daire ve bunları dikey olarak kesen çizgilerden oluşuyor" şeklinde bir anlatı kullandı. Bu "dikey çizgilerin" SS'in "S"leri (ᛋᛋ) olduğuna da haberinde yer vermedi.

Öte yandan amblemi sık sık kullanan neo-Nazi Azov tugaylarının aslında Nazi olmadığı, içinde sadece bin kadar Nazinin bulunduğunu öne süren haberde "Nazilerin en çok bilinen sembolü svastika (gamalı haç) Ukrayna'da asker üniformalarında karşımıza çıkmıyor." diyerek ülkedeki Nazizmin aslında yanlış bir algı olduğu ima edildi.

Öte yandan Azov üyeleri son dönemde bu imajı büyük ölçüde törpülese de geçmişte Svastika'yı kullanmaktan çok da çekinmiş bir grup değil:

"Nazilerin en çok bilinen sembolü svastika (gamalı haç) Ukrayna'da asker üniformalarında karşımıza çıkmıyor."

Svastika'nın üniformalarda yer almaması Azov için doğru bir tespitken Kurt Kapanı'nın (Wolfsangel) Azov'un sembolü olarak kullanılmasıysa haberde değinilmedi.

Almanya'da Nazilerin ikdara gelemsini takiben Naziler tarafından popülerleştirilen Wolfsangel, Alman SS tümenlerinin birçoğunun amblemi olarak da kullanılmıştı. Wolfsangel de Kara Güneş gibi Svastika'nın ikâmesi olarak yaygın bir şekilde neo-Nazilerce kullanılıyor.

Wolfsangel'in bir diğer özelliğiyse amblemin tek başına iki 'S'in yan yana gelip SS sembolünü oluşturabilecek şekilde çizilebilmesi. Bu tasarım tercihi Azov'un ambleminde kendisini gösteriyor.