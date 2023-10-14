BBC muhabirleri İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu

İngiliz yayın kuruluşu BBC, muhabirleri Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab ve BBC Arapça ekibinin İsrail'in Tel Aviv kentinde bir otele giderken üzerinde kırmızı bantlarla "TV" yazılı araçlarının önünün İsrail polisi tarafından kesildiğini bildirdi.

BBC'de yer alan habere göre, daha sonra araçtan sürüklenerek çıkarılan ve üzerleri aranan gazeteciler duvara doğru itildi.

Olay esnasında kendilerini BBC muhabirleri olarak tanıttıklarını söyleyen Tutunji ve Abudiab, polise basın kartlarını da gösterdiklerini anlattı. Tutunji, olayı görüntülemeye çalışırken telefonunun yere fırlatıldığını ve boynuna darbe aldığını dile getirdi.

BBC, olayla ilgili yorum alabilmek için İsrail polisiyle temasa geçti.

BBC'den bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, muhabirlerin, İsrail-Gazze çatışması hakkında özgürce haber yapabilmeleri gerektiğini belirtti.

İsrail'in Lübnan saldırısında Reuters kameramanı hayatını kaybetmişti

Dün, İsrail'in Lübnan'a saldırısında bir Reuters kameramanı hayatını kaybederken, ajans, açıklamasında "İsrail saldırısı" diyememişti.

Saldırıda, aralarında Reuters, El Cezire, AFP muhabirlerinin bulunduğu 5 gazeteci yaralanmıştı.