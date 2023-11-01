BBC, İsrail'in Gazze'de sivillerin göç etmesini istediği güney bölgesini vurduğunu doğruladı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İsrail'in, Gazze'de sivillerin göç etmelerini istediği güney bölgesindeki yerleri vurduğunu doğruladı.

BBC'de yer alan habere göre, "BBC Doğrulama" ekibi, Gazze'de sivillere yönelik riski daha iyi anlayabilmek için İsrail'in dört spesifik saldırısını analiz etti, bazı uyarılarını ve tahliye talimatlarını da inceledi.

Uyarı ve talimatlardan bazılarının Gazze halkının güneydeki belirli bölgelere gitmeleri tavsiyesini içerdiğini belirten BBC ekibi, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması için verdiği talimatların ilkinden bu yana yüz binlerce kişinin güneye taşındığını, ancak bu bölgede de İsrail bombardımanının sürdüğünü ortaya koydu.

BBC, bu durumun, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşlarının, "Gazze'de hiçbir yerin siviller için güvenli olmadığı" uyarısında bulunmasına yol açtığına dikkati çekti.