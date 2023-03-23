Bayrampaşa'da inşaatın istinat duvarı çöktü: Bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İstanbul'daki bir binanın istinat duvarının çökmesinin ardından inşaatın yanındaki çökme riski bulunan bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Haber Merkezi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, inşaat halindeki binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla göçük alanının yakınındaki bina boşaltıldı. 

DHA'nın haberine göre; olay saat 19.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından çökme riski bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Başka göçük oluşmaması için inşaat alanına kamyonlarla toprak döküldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

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