Bayramda bazı köprü ve otoyollar ile üç büyük şehirdeki toplu taşıma ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak. Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.