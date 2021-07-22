Bayram tatilinde altı günün kaza bilançosu: 30 ölü, 210 yaralı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin altıncı gününde yurt genelinde meydana gelen kazalarda 9 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 58 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre, Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Bugün gerçekleşen diğer trafik kazaları Adana, Şanlıurfa, Aydın, Kahamanmaraş, Mersin, Muğla ve Sakarya'da meydana geldi.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 21 kişi yaşamını yitirmiş, 152 kişi yaralanmıştı. Böylelikle tatilin 6 gününde ölenlerin sayısı 30'a yaralıların sayısı da 210'a ulaştı.

Geçmiş yıllar

Ülkemizin pandemiden önce özellikle uzun bayram tatillerinde ölümlü trafik kazalarında tehlikeli bir yükseliş yaşadığı gözlenmekteyken, Covid-19 salgınının yükselişte olduğu 2020 yılında da tablo çok değişmemişti. 2017 yılında 10 günlük bayram tatilinde 122 kişi, 2018 yılında 8 günlük bayram tatilinde 125 kişi, 2019 yılında 5 günlük bayram tatilinde 53 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirmişti. 2020 yılında 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasındaki 5 günlük bayram tatilinde 60 can kaybı yaşandı.