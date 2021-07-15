Afyon ve Kütahya'da işçi servisi kazaları: 21 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolu Akharım beldesi yakınlarında hayvan taşıyan kamyonete çarptı.Kazada sürücüler ile minibüsteki 15 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan 4 işçi AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde ise bir işçi servisi iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile 4 işçi yaralandı. Yaralılar Yeşilhisar Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.