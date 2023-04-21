Bayram sonrasını işaret etti: Kerem Kınık istifa edecek mi?

Depremde çadır ve konserve sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın başkanı Kerem Kınık için üst üste istifa çağrıları gelmişti.

Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici üç kez Kerem Kınık'a istifa çağrısı yapmışttı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kınık’a sosyal medyadan "Artık işinize odaklanın" diye tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Kızılay'ın depremde çadır satmasını yanlış olduğunu söyleyerek, "Böyle bir dönemde çadır satılmaz. Bu bir hataydı" demişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da Kerem Kınık’ı istifaya davet etmişti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Kerem Kınık'ın istifa çağrılarına ilişkin "Erdoğan çıkıp hemen değiştiriyor olsa 'tek adam' diyorsunuz. Değiştirmiyor 'genel kurulu çalıştırsın' denildiğinde 'niye yapmıyorsunuz?' deniliyor. Genel kurul üyeleri bunu çok rahatlıkla değiştirebilir veya başkan istifa edebilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı ve AKP'nin önemli isimlerinden gelen istifa çağrılarına karşılık, Kızılay'dan ses çıkmadı.

Kızılay yönetimi bayramdan sonra toplanacak

10Haber'den Caner Taşpınar, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç'a ulaştı. Esra Özkoç, Kızılay yönetim kurulunun olağanüstü şekilde toplanmadığını ve rutininin devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ve AKP'nin önemli isimlerinden gelen istifa çağrılarının sorulması üzerine Kızılay yöneticisi Esra Özkoç, "Çağrı olarak değerlendirmedik. Bunlara yanıt verecek kişi genel başkanımdır" diye konuştu.

"Kızılay yönetiminde Kerem Kınık'a yönelik açıklamalar değerlendirildi mi?" sorusuna ise Özkoç, "Yönetim kurulu toplantımız henüz gerçekleşmedi" yanıtını verdi. Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç, Kızılay yönetim kurulunun bayramdan sonra toplanacağını ve toplantıda Cumhurbaşkanlığı ve AKP'nin önemli isimlerinden gelen açıklamaların değerlendirileceğini söyledi.

Kızılay'ın tüzüğündeki üç farklı yol

Türk Kızılay’ının tüzüğüne göre, 'Olağanüstü Genel Kurul'un toplanmasının üç farklı yolu var. Birinci yol, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın istifa kararı alması.

İkinci yol, Genel Kurul delegelerinin 5’te 1’inin Olağanüstü Genel Kurul için imza vermesi.

Son yöntem ise Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının istifa veya başka bir yolla eksilmesi.