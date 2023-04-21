Barış Pehlivan yazdı: Kızılay’ı böyle 'kurban' ettiler

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında, Kızılay’ın Konya merkezli Mücahit Gıda adlı bir şirketle “Adak, Şükür ve Akika Kurbanı Merkezi Kesimi ve Belirlenecek Noktalara Ulaştırılması” konulu gerçekleştirdiği sözleşmeye dikkati çekti.

Söz konusu sözleşmenin şartnamesinde “fiyat farkı” uygulanmayacağının belirtilmesine karşın şirketin talebi doğrultusunda güncellemeye gidildiğini ve şirketin kârının artırılmış olduğuna dikkati çeken Pehlivan, “Bakıyorum, Mücahit Gıda’ya yapılan bu inanılmaz kıyağın hemen altında haliyle Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın imzası vardı” diye yazdı.

Söz konusu duruma ilişkin Kızılay’ın açıklaması ise şöyle oldu:

“Kurumun ihtiyacı için yapılan mal veya hizmet alım sözleşmelerinin yürütülmesi sürecinde, tedarikçi firmalar tarafından elektrik, akaryakıt ve asgari ücrete yapılan zamlar, girdi fiyatlarının olağanüstü artması, döviz kurundaki yükseliş ve dalgalanmalar gibi nedenlerle sürdürülebilir tedarik için mevcut sözleşmeler üzerinden fiyat farkı verilmesi/mevcut fiyat farkı revize edilmesi/fiyat artış döneminin erkene çekilmesi veya sözleşmelerin karşılıklı feshedilmesi yönünde çeşitli talepler iletilmiştir.

Hukuk Müşavirliğinin 14.02.2022 tarih 245158 sayılı mütalaası doğrultusunda söz konusu fiyat farkı bahse konu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar, kurumumuz mevzuatları, firma ile yapılan sözleşme, eki şartnameler, piyasa koşullarına ilişkin tespitler ve kurum menfaatleri dikkate alınarak ilgili firma talepleri değerlendirilmiştir.”

Pehlivan, “Mücahit Gıda, Kızılay’ın bu fiyat farkını vereceğini yani kendi şartını çiğneyeceğini bilerek bu ihaleye girmiş ve rakiplerini eleyerek kazanmış olabilir mi?” Sorusunu gündeme getirdi.