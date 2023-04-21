Bayram namazında kavga: 1'i ağır 5 yaralı

Bingöl'de bayram namazında aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma silah, taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bayram namazına giden iki husumetli aile arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan Eroğlu ve Yalçın aileleri, bayram namazı için camiye gittikleri sırada tartıştı. Tartışmanın silah, taş ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Eroğlu ailesinden 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi. (AA)

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