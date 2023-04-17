İzmir'de motosikletli ve maskeli kişilerce işyerlerine ateş açıldı: 3 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletli ve maskeli iki kişi, sokaktan geçerken işyerlerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre; olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, motosikletle sokaktan geçerken işyerlerine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 3 işyerinin camı kırılırken, işyeri sahibi M.E. (27) ile müşteriler Z.B. (48) ve C.Ö. (69) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri geldi. M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Z.B. ve C.Ö. ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.