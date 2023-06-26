Bayram mesaisini kabul etmeyen Story Giyim işçileri işten çıkarıldı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan eski adı Busem Tekstil şimdiki adı ise Story Giyim Tekstil olan fabrika, bayram öncesi siparişlerin yetişmediğini öne sürerek işçileri fazla mesaiye zorladı. Çalışanların çoğunluğu mesaiye kalmak istemeyince işçilerle teker teker görüşülüp mesaiye kalmaları için baskı uygulandı. Karşı gelenler ise diğer çalışanlara gözdağı vermek için işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan işten çıkarılan Story Tekstil işçileri, bazen 18-19 saate kadar çalıştırıldıklarını ifade ederken, fabrikada yaşadıkları sorunları şöyle aktardılar:

“Uzun süredir patron ve yönetim tarafından sürekli mobbinge maruz kalıyoruz. Fabrika zarar ediyor bahanesiyle sürekli uzun süreli mesaiye bırakılıyoruz. Bazı günler 18-19 saate kadar çalıştırılıyoruz. Bunu gizlemek için de mesai ücretlerini elden veriyorlar. Lavabolara bile kartla gitmek zorundayız. Otuz kişiye bir kart düşüyor. Üretim sırasında telefonlarımız toplatılıyor. Molalarda ve mesai bitiminde ancak alabiliyoruz telefonlarımızı. Sürekli olarak bant şeflerinin, müdürlerin ve yönetim kademesindekilerin hakaretlerine maruz kalıyoruz. Tehdit ediliyoruz, özellikle kadınlar güçsüz görüldüğü için üzerlerine yürüyorlar.”

'Biz köle değiliz, haklarımız var ve almak için mücadele edeceğiz'

Fabrikada yaşadıklarına karşı mücadele edeceklerini belirten işçiler taleplerini şöyle sıraladılar.

“Bizim talebimiz şu, biz insanca bir muamele görmek istiyoruz. Haklarımızın verilmesini talep ediyoruz. Hiçbir şey söylemeden bayramdan hemen önce bizi kapının önüne koyamazlar. Bayram telafisini yaptık ve aslında şimdiden bayramda çalışmamız gereken süreyi tamamladık, fakat onun ücretini bile ödememek için bizi bayramdan önce çıkardılar. Biz köle değiliz haklarımız var ve almak için mücadele edeceğiz.”

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