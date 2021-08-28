Bayraktar'dan AKP'ye gönderme: 'Açıkgözler, tatlı su kurnazları...'

17-25 Aralık sonrası görevinden istifa eden ve istifa açıklamasında "yaptığım tüm işleri Erdoğan'ın talimatıyla yaptım" diyen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, AKP içindeki tartışmalara göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

“İlahi nizamda bir erdem olan sorgulamadan kayıtsız şartsız iman etme ilkesini beşeri sistemlerde de uygulamaya kalkarsanız sonuç hiç verimli olmaz. Hiçbir şeyi sorgulamayanlardan oluşan toplumlar sürekli kandırılmaya mahkumdur” diyen Bayraktar, "Nasıl iş yapabilirim, nasıl faydalı olurum diye mücadele edenler varken; Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler, çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi..." ifadesini kullandı.