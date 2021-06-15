Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken mesaj: Savaşı kaybetmeye mahkum...

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ülkücü mafya Sedat Peker'in rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Süleyman Soylu'nun akrabası üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda çok sayıda usulsüzlük yapıldığı iddiaları sonrası Bayraktar, "Birisiyle arkadaşlık veya dostluk kurduysan, onunla hiçbir zaman uğraşma! Zira dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla olan savaşı kaybetmeye mahkumdur" şeklinde bir tweet attı.
Bayraktar, 17-25 Aralık operasyonu sonrasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından istifa ettirilmiş, duruma tepki göstererek şöyle demişti: