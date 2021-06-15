Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken mesaj: Savaşı kaybetmeye mahkum...

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ülkücü mafya Sedat Peker'in rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Süleyman Soylu'nun akrabası üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda çok sayıda usulsüzlük yapıldığı iddiaları sonrası Bayraktar, "Birisiyle arkadaşlık veya dostluk kurduysan, onunla hiçbir zaman uğraşma! Zira dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla olan savaşı kaybetmeye mahkumdur" şeklinde bir tweet attı.

Bayraktar, 17-25 Aralık operasyonu sonrasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından istifa ettirilmiş, duruma tepki göstererek şöyle demişti:

"Sayın Başbakan’ın istediği Bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak en tabi hakkıdır ve yetkisidir. Fakat ‘rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyonu yayınlayınız’ şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Etmiyorum çünkü, soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan’ın talimatıyla yapılmıştır. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için sayın Başbakan’ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor, yüce milletime saygılar sunuyorum."