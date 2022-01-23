Bayraklı Merkez Semt Evi'nde Komünist Cumartesiler başladı

İzmir Bayraklı Merkez Semt Evi'nde artan yoksullaşma ve geçim sıkıntılarına karşı mücadele ve dayanışmayı büyütmek için 'Komünist Cumartesiler' isimli bir çalışma başlatıldı.

Her hafta tespit edilen temel ihtiyaç malzemeleri için dayanışma örgütlemeyi önüne koyan TKP gönüllüleri ve kadın dayanışma komitesi, cumartesi günleri bu malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planlıyor. İlki gerçekleştirilen Komünist Cumartesiler'de bu hafta ihtiyaç sahibi 40 aileye yumurta ve ekmek ulaştırıldı. Semt evini ziyarete gelen yurttaşların gündeminde artan elektrik faturaları vardı. Elektrik şirketlerinin devletleştirilmesinin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğu konuşuldu.

Önümüzdeki hafta dayanışma için belirlenen ürün ise hijyenik pedler. Artan fiyatlarla birlikte birçok kadın ve kız çocuğu için ulaşmanın giderek zorlaştığı bu temel ihtiyaçtan; lüks tüketim ürünleriymiş gibi %18 vergi alınıyor. Kadınların karşılaştıkları tüm zorlukların yanında bir de temel ihtiyaçları için para ödemek zorunda kalmamaları ancak bu ürünlerin ücretsiz olarak sağlanmasıyla mümkün. Kadınlar, hijyen ürünlerinin ücretsiz olması için mücadele ederken aynı zamanda acil ihtiyaçlar için de dayanışmayı devreye sokacak.

Dayanışmayı Örgütleyen TKP'liler 'Komünist Cumartesiler' ile ilgili şunları söyledi:

"Bu çalışmayı planlarken Sovyetler Birliğindeki Komünist Cumartesiler'den esinlendik. Gönüllü olan sovyet yurttaşları Cumartesi günlerini eşit ve özgür bir topluma ulaşmak için karşılık beklemeksizin çalışarak geçiriyordu. Biz de emekçilerin birbirine karşılık beklemeksizin destek olduğu, dayanışmayla sosyalizm mücadelesini birleştirdiği bir çalışma yapıyoruz. Komünizme içkin olan paylaşma kültürünü bu düzenin bize dayattığı bencillik, yalnızlık ve çaresizliğe karşı bir silah olarak kullanıyoruz. Dayanışmayla büyüyoruz."