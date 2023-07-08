'Baykal'dan daha çok zarar verdi' demişti: Çetin, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

'Değişim' tartışmalarının sürdüğü CHP'ye bir eleştiri de eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'den gelmişti. Fatih Altaylı'ya konuşan Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının yeterli olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun partiye Deniz Baykal’dan daha çok zarar veriyordu" ifadelerini kullandı. Kamuoyunda yankı uyandıran sözler üzerine Çetin'den bir özür açıklaması geldi.

'Kamuoyundan özür diliyorum’

Diken'den Altan Sancar, Hikmet Çetin ile görüştüğünü aktardı. Sancar, Hikmet Çetin'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili sözlerine dair şu açıklamayı yaptığını aktardı:

"Maksadını aşan bu ifadeler nedeniyle genel başkandan özür diledim. Kamuoyundan özür diliyorum."

Ne olmuştu?

Fatih Altaylı, Çetin'in Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştirisini şöyle aktardı:

"Hikmet Abi’ye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyordu. CHP içinde sağa en yakın ve sağdan en fazla saygı gören siyasetçi olan Hikmet Çetin’e göre Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyordu ve neredeyse bunun bir 'proje' olduğuna inanacaktı.

'Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz' dedi."