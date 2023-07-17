Baykal’a kaset kumpası kuran komiser yardımcısına 26 yıl hapis

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görev yaparken çok sayıda kişiyi usulsüz dinlediği, Ankara'da görev yaparken CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpası kurduğu ve 'FETÖ' yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan komiser yardımcısı Abdül Köksal'la ilgili dosya Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Sözcü'nün haberine göre, mahkeme sanığı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek', 'özel hayatı ve konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 26 yıl 9 ay hapisle cezalandırıp, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Tutuklu yargılanırken hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdül Köksal'ın devletin istihbarat faaliyetleri kapsamında görevlerinin sağladığı nüfuz ve gücü kanuna aykırı kullanarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Sakarya, Edirne ve son olarak Kırklareli'nde yasadışı dinleme yaptığı belirlendi.