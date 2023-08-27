Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık’ta işçi kıyımı

Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık’ta işçiler, sendikalaşma sürecine karşılık keyfi ve hukuksuz bir şekilde işten atıldılar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan işçilerin aktardığına göre geç yatırılan maaşlar, ücretsiz izin dayatması, yöneticilerin yoğun baskıları, mobbing, kötü muamele uygulamaları, promosyon haklarına çökülmesi, keyfi yer değiştirmeler, kalitesiz kıyafet ve ekipman dayatması, servislerde yaşanan can güvenliği gibi sorunlar üzerine sendikalaşmaya başladılar.

Sendikalaşma sürecinin ardından harekete geçen Agrobay Seracılık patronu, uyduruk gerekçelerle işten çıkarmalara başladı.

Salı günü yaşanan işten çıkarmalara karşı ertesi gün bir araya gelen işçiler, işyeri içerisinde bir yürüyüş düzenledi. Bunun üzerine işten atılmalar devam etti. Böylece işten çıkarılan işçi sayısı 40’ın üzerine çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından 25 Ağustos Cuma günü, Tarım Sen’in çağrısıyla işyeri önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklaması öncesinde çevre ilçelerden güvenlik görevlilerinin getirilmesi dikkat çekti.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Agrobay yönetimi haklarını arayan işçilere karşı işçi düşmanlığı yapmaktadır. Bu keyfi, hukuksuz işçi kıyımını kabul etmiyoruz. Sendikalı olmak anayasal haktır. Agrobay gibi pek çok sorunun olduğu bir işletmede işçilerin sendikalaşması zorunludur. Tüm işçi kardeşlerimizin haklarını alana kadar mücadele edeceğiz. Tüm emek dostlarını desteğe bekliyoruz.”