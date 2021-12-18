Bebek gıda ve hijyen ürünlerinin tamamı zamlanırken, bu ürünlere erişmek giderek zorlaşmaya başladı.

Artık bebek mamaları marketlerde kilitli paketlerde satılırken, tablo giderek ağırlaşıyor.

Cumhuriyet'ten Ece Piroğlu'nun haberine göre, sosyal yardımlarla geçinen biri 2, diğeri 7 yaşında iki çocuğu olan Özge K., çocuklarına süt bile alamadığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Eve bir şey alırken 40 defa düşünüyoruz. Çocuğumun bezini alacak durumum yok. Çok zorlanarak geçiniyoruz. Okul ihtiyaçları eksik olmuyor. Karşılayamıyorum. Sütü haftada bir alabiliyordum, o da zaten o gün bitiyordu. Çocukların süte ihtiyacı var, sütü de çok seviyorlar ama artık haftada bir gün bile alamıyorum. Çocuklarım sütten mahrum kalıyor. Yetmiyor, yetiştiremiyoruz... Ekmek bile rahat yiyemiyoruz... Çocuğuma bez takamıyorum. Pazar poşetlerinin arasına bez koyarak idare ediyorum. Çocuğuma hiç mama yedirme fırsatım olmadı, çok pahalı mamalar. Bir süt içiriyordum, onu da arada artık hiç içiremiyorum. Çocuğum süt için ağlıyor. Kandırıyorum, sonra karın tokluğuna uyutuyorum.”

Dört çocuklu Aysel V. ise yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

“Bayat ekmeği şekerli su ile ıslatıyorum, mama diye çocuklarıma yediriyorum. Bir yumurta bile kırıp yemek lüks oldu. Bize öğün azaltın diye akıl veriyorlar ama zaten kaç öğün ne yediğimizi düşünüyorlar acaba? Ben günlük işlerde çalışırım, önceden günlüğümü aldığımda marketten bir iki şey alabiliyordum. İyi kötü çocuklarımın boğazından sıcak aş geçiyordu. Şimdi alamıyorum. Bir anne olarak çok üzgünüm çok...”

Derin Yoksulluk Ağı’ndan Hacer Foggo, yetersiz beslenen çocuklarda gelişim bozukluğu da görüldüğüne dikkat çekerek “2020 yılında yaptığımız bir araştırmada pandemi döneminde ailelerin yüzde 74’ünün bebek bezi ve maması alamadığını kaydetmiştik. Şu anda ise neredeyse hiçbir şey alamayacak duruma geldiler. Özellikle bebekli ailelerde durum çok içler acısı. Anneler, çocuklarına bebek bezi ve mama alamıyorlar. Mamalar kilitli paketlerde satılıyor, alarm takıldı. Anneler mama yerine şekerli su veriyolar ya da bakkalardan aldıkları hazır çorbayla çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışıyorlar” dedi.