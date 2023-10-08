Bavyera'da eğitimin ticarileşmesi yönünde ilk adım

Münih Teknik Üniversitesi (TUM), 2024/25 öğretim yılı kış döneminden itibaren Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan üniversitelerin çoğundan farklı bir adım atmaya hazırlanıyor. TUM, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışından gelen yeni kayıtlı uluslararası öğrencilerden önemli düzeyde ücret talep etmeyi planlıyor. EEA, AB üyelerini, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'i içeren ülkeleri içerirken, EEA dışındaki öğrencilerin çoğunluğunu oluşturuyor ve onlar için bu ücretler oldukça yüksek olacak: Lisans programları için daldan dala değişen 2 bin ile 3 bin avro arasında bir ücret, yüksek lisans programları için ise 4 bin ile 6 bin avro arasında bir ücret ödenmesi öngörülüyor.

TUM, bu planlarını "araştırma ve eğitimde mükemmel bireylerin yanı sıra altyapı, ekipman, öğrenme alanları, yönetim ve öğrenci desteklerinde en yüksek standartları sunma amacıyla" gerekçelendiriyor. Gerçekten de Kral II. Ludwig tarafından 1868 yılında "Yeni Politeknik Okulu" adıyla kurulan TUM, 2006 yılından bu yana, "Mükemmellik Üniversitesi" unvanını taşıma hakkına sahip Almanya’nın on üniversitesinden biri.

Ancak, bu kararın ardında bazı önemli detaylar bulunuyor. Üniversite, bu ücretlerden muaf tutulan öğrencilere dair ayrıntılara dikkat çekiyor ve "yerel bağlantısı olan öğrenciler" için çeşitli özel koşulların olduğunu belirtiyor. Ayrıca, engelliler ve sığınmacılar gibi özel gruplardan gelen öğrencilerin de yeni ücret düzenlemesinden muaf tutulacağını belirtiyor.

2013'teki referandumla kaldırılmıştı

Öğrenci Temsilcileri, bu karara dahil edilmediklerini fakat, eğitim ücretlerine genel olarak karşı olduklarını vurguluyor. David Vadasz, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'ndaki öğrenci temsilcisi, TUM'un yetenekli öğrencileri desteklemesi gerektiğini ve öğrencilerin kökenlerinden bağımsız olarak aile gelirlerine dayalı olmamaları gerektiğini savunuyor. Ayrıca, Vadasz, bu kararın tüm öğrenciler için eğitim ücretlerinin gizlice geri getirilmesi korkusuyla birlikte geldiğini ifade ediyor. Bu eğitim ücretleri, Bayern eyaletinde 2007 yılında CSU hükümeti tarafından getirilmiş ve 2013 yılında bir referandumla kaldırılmıştı.

Klaus Becker, üniversite sözcüsüne göre, TUM'da şu anda EEA ülkelerinden olmayan 16 bin öğrenci ve EEA ülkelerinden 4 bin 500 öğrenci bulunuyor. En çok öğrenci, EEA dışı ülkelerden gelen öğrenciler arasında en yaygın olan ulusal veriler Çin'den gelen 3 bin 800 öğrenci, ardından Türkiye (2 bin 100) ve Hindistan (1900) izliyor.

Bu gelişme, Almanya'daki yükseköğretim sistemindeki önemli bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor ve bu tür ücretlerin tüm öğrencilere yaygınlaşması riski, Almanya'nın eğitim sistemindeki temel prensipleri sorgulatıyor. Bu ücretler, yabancı öğrencilere eğitim hakkını kısıtlamak anlamına gelebilir ve özellikle gelir eşitsizliği ve sosyal adaletsizlikle ilgili endişeleri artırabilir. Bavyera'daki bu gelişme, eğitimin ticarileştirilmesi tartışmalarını uluslararası öğrenciler üzerinden açıkça gündeme getiriyor ve bu konuda önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Eğitimin ticarileştirilmesi, eğitim hakkının pazarda bir mal gibi alınıp satılmasını teşvik ederken eğitim sisteminin temel amacını, bilgiye eşit erişim hakkını tehlikeye atma olasılığını gözler önüne seriyor.