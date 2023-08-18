Batman'da kayyum su havzasını imara açtı: İtiraz reddedildi

Batman’da kayyumun imara açtığı su havzasına ilişkin plana TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın yaptığı itiraz reddedildi.

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre; Batman'ın merkez ilçesi havaalanı ve çevresini kapsayan alanda uygulama imar planı, Belediye Meclis'inde onaylandı. Askıya çıkan planın şehrin su ihtiyacını karşılayan Batman Çayı ve havzasını etkileyeceği belirtildi.

İmar planı hakkında itiraz

TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi hazırladığı raporla havaalanı uçuş güvenliğini de tehlikeye sokacak imar planı hakkında itirazda bulundu.

Batman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan itirazda, Batman Çayı ve havzasının kentin içme-kullanma suyu kaynağını sağladığı belirtilerek, "Bu alanın ve çevresinin bahse konu plan ile imara açılması, jeolojik olarak geçirimli özellikteki bu topraklarda sızmalara, atık suların yeraltı sularına karışmasına ve kirlenmesine neden olacaktır. Bu da içme-kullanma suyunun kaynağındaki su kalitesinin, insanların sağlığını tehlikeye atacak şekilde kirlenmesine, içme-kullanma suyu olarak kullanılması için gerekli olan arıtma ihtiyaçlarını ve maliyetlerini arttırmasına neden olacaktır. Dolayısıyla temiz su kaynağı olan Batman Çayı ve havzasının korunmasını ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını engelleyecektir" denildi.

'Havaalanı işlevsiz hale gelir'

İmara açılan bölgenin hemen yanında havaalanı olduğu da belirtilen raporda, "Havaalanı etrafındaki uçuş trafiğini etkilemesi muhtemel nesnelerin kontrol altında tutulmasının, uçuş trafiği yönünden hayati önem taşıdığı bilinmektedir. Havaalanı yanı ve çevresinin imar planı ile yapılaşmaya açılması, iniş ve kalkışlarda uçuş güvenliğini, yapılaşma ile can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca uzun vadede mevcut havaalanının işlevsiz hale gelmesine neden olacaktır. Büyük kamu yatırımları olarak ifade edilen yeni havaalanı için alternatif yer arayışına gidilmesi ve maliyetli bu yatırımın yeniden yapılması zorunluluklarına neden olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

'Yetersiz ve hatalı'

Diyarbakır Şehir Plancıları Odası Şube Sekreteri Mahmut Özkeskin tarafından hazırlanan raporun sonuç kısmında ise "Söz konusu imar planının bilimsel, nesnel teknik gerekçelere dayanmadığı, uygun kurum görüşlerini barındırmadığı, arazi kullanım kararlarının eşitlikçi bakış açısından ve dengeli dağılımından yoksun olduğu, sürdürülebilir sağlıklı bir çevreyi yaratamayacağı, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirleteceği, ulaşım bağlantılarının yetersiz ve hatalı olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

'Rant sağlamak için bir kentin geleceğini çalıyorlar'

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ise yapılan itirazın reddedildiğini belirterek İdare Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi. Demir, şöyle devam etti:

"Şehir Planları bir kentin 50 yıllık, 100 yıllık geleceği için yapılır. Ama burada yapılan planlama kentin geleceğini çalıyor. Batman'ın suyu yüzde 95 oranında bu çaydan alınıyor. Bu planla İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının Korunması Yönetmeliği de görmezden geliniyor. Bunu görmezden geldiniz en azından su kaynağını nereden getireceğinizin maaliyet analizini yapmanız lazım. Bunu da yapmıyorlar. Bu durum kenti bilinçli olarak göçe zorlamaya, boşaltmaya çalıştıklarını düşündürüyor. Birilerine rant sağlamak için bir kentin geleceğini çalıyorlar.”