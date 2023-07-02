Kayyum Hakkari’de AKP yöneticilerini işe aldı

Kayyum yönetimindeki Hakkari Belediyesi, Haziran ayında 67 kişiyi kura ile işe aldı. İşe alınanların büyük bir bölümünün AKP il ve ilçe yöneticileri olması dikkat çekti.

Mezopotamya Ajansı'ndan Mazlum Engindeniz'in haberine göre, sadece Haziran ayı içerisinde belediyeye 2 su arıza ustası, 8 itfaiye eri, 3 beden işçisi, 2 kasap, 12 büro personeli, 35 şoför, 1 bilgisayar programcısı ve 4 veterinerlik hizmetleri işçisi alımı yapıldı. Kayyım tarafından “kura çekilişi” adı altında yapılan alımlarda, AKP Hakkari İl Teşkilatı’nda görevli yöneticiler de yer aldı. “Kura çekimi” sonrası yayınlanan işe alım listesinde; AKP Hakkari İl Başkan Yardımcısı ve İl Genel Sekreteri Melek Tatlı, AKP Hakkari Kadın Kolları Kıran Mahallesi Başkanı Seher Çallı, AKP Hakkari İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Azad Yürür’ün olması dikkat çekti.

Kayyum atanan Hakkari Belediyesi’nin Meclis üyesi olan HDP Merkez ilçe Eşbaşkanı Sinem Seven, “2019 yılında seçimlerde hak kazandığımız belediyeye borçlar nedeniyle tek bir işçi alımı yapamazken, kayyumlar atandığı gibi her yıl belirli dönemlerde işe alımlar yapılıyor. Kayyım tarafından ilan edilen işçi alımı haberleri sadece bir gösteriş. Personel alımı için başvuru yapan birçok gencin başvurusu, ‘evrak eksik, sürücü belgesi bulunmuyor’ gibi bahanelerle reddedildi. Yapılan kura çekimleri ve alınan personel listelerine bakıldığında, kayyum tarafından kent halkının kendisine ve AKP’ye muhtaç bıraktığı tablosu ortaya çıkıyor” dedi.

