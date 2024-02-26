Batman'da DEM Parti'den HÜDA PAR'lı adayla fotoğrafa inceleme

Batman'da dün oynanan TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi karşılaşmasını taraftarlar arasında izleyen DEM Parti Batman Belediyesi Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün ile HÜDA PAR Batman Belediyesi Başkan Adayı Serkan Ramanlı’nın yan yana bulunduğu fotoğraf tepkilere yol açtı.

DEM Parti Batman İl Örgütü tepkilerin ardından bir açıklama yaparak konunun partinin ilgili kurullarınca incelenmekte olduğunu duyurdu, sükunet çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada “Uzun yıllarca başta kentimiz olmak üzere, Kürdistan'da halkımıza karşı suç işlemiş, büyük acılar yaşatmış yapılarla bir araya gelmemiz mümkün değildir!! Parti politikamız ve ideolojik hattımızla düşmanca tavır sergilemiş bu yapılarla mesafemiz çok net ve bellidir. Dün bir futbol karşılaşmasında yaşanan durum, halkımızda ve değerli ailelerimizde büyük bir tepkiye ve infiale neden olmuştur. Öncelikle tüm halkımızı ve değer ailelerimizi yaşananlar karşısında sükûnete çağırıyoruz. Söz konusu durum, partimizin ilgili kurullarınca incelenmekte olup, geniş değerlendirme daha sonra yapılacaktır. Halkımıza saygıyla duyurulur" denildi.