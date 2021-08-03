Batman Belediyesi'ne atanan kayyum bir su deposunu 12,1 milyon liraya yaptırdı

Batman Belediyesi’ne 23 Mart 2020’de atanan kayyumun, yaptığı milyonlarca TL’lik ihaleleri yandaşlara verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, birçok ihale deprem, sel gibi olağanüstü hallerde mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla başvurulacak “21/B-Pazarlık Usulü” kullanarak yapıldı. 20 kolon ve 2 duvarın boyanması 155 bin TL’ye yapılırken su deposu 12 milyon 122 bin TL’ye eski AKP milletvekilinin akrabasına ait şirkete verildi. Yerine kayyum atanan Batman Belediyesi Eşbaşkanı Dr. Mehmet Demir, “Tümü ısmarlama, adrese teslim ihalelerdir. Amaç birilerine para vermek. Sırf yandaşa peşkeş çekecekler diye belediye zarara uğratılıyor” dedi.

Kayyumla yönetilen Batman Belediyesi’nin, yaptığı ihaleleri firma veya şirketlere değil de isimlere vermesi dikkat çekti. İsimleriyle yüklenici olan çoğu kişinin Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) hangi şirket adına ihaleleri aldığına dair herhangi bir bilgiye ise yer verilmedi.

AKP milletvekilinin akrabası

“Çamlıtepe-2 mevkiinde su depolarının yapım işi” pazarlık usulü ile 12 milyon 122 bin 766 TL’ye eski AKP milletvekili Nezir Nasıroğlu’nun akrabasına ait olan Embest Yapı ile Altı FN İnşaat iş ortaklığına verildi. “Sanat sokağı yapım işi” 21/B kapsamında 1 milyon 329 bin TL’ye Akyılmaz Makina Turizm İnşaat Nakliye’ye verildi. “Dere ve çay projesi modelleme geliştirme ve animasyon ihtiyacının karşılanma işi” 100 bin TL ve “Batman tanıtım işi” de 300 bin TL’ye Hurşit Aksakal’a verildi.

Emniyet binası belediyeye yaptırılıyor

“20 adet kolona, iki adet büyük duvara resim ve boyama hizmeti alım işi” pazarlık usulü ile 155 bin 200 TL’ye yüklenici olarak Millet Cemiyeti Genel Başkan ve Türkiye Gençlik Konseyi Onursal Başkanı olan Mekan Görük’e verildi. “Muhtelif mahallelerde altyapı işi” 31 milyon 572 bin 369 TL ile sosyal medyada AKP yanlısı paylaşımlarıyla dikkat çeken Mehmet Siraç Çiftçi’ye verildi. “İletişim danışmanlığı hizmet alım işi” de 21/B kapsamında birçok AKP’li belediyenin danışmanlığını yapan BA Ajans’ına 419 bin 750 TL’ye verildi. Bütçesi İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanmasına rağmen Batman Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nın yapımı için 6 milyon 283 bin 434 TL ile ihaleye verildi.

'200 bin TL’ye Cumhurbaşkanı’nın portreleri asıldı'

Doğrudan temin işlerinde kanunen verilen sınırın iki katına geçildiğini belirten Mehmet Demir, “İhalelerin yüzde 40’ından fazlası pazarlık usulü ile yapıldı. Acil olmadığı halde acilmiş gibi yaptırılıyor” diye konuştu. Demir, şehir girişine 21/B kapsamında ihtiyaç olmamasına rağmen 1,5 milyon TL’ye bir totem tabela yapıldığını vurgulayarak “Yaşar Kemal Parkı’nın çalışması durdurulup kaderine terk edilirken, Beşiri Kaymakamı Konağı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile MİT binası çevre ve peyzaj çalışması, komando taburu iç yolları ve kaldırımları, özel harekat lojmanlarının iç yolları belediye kaynaklarıyla ve belediye personeline yaptırılmakta. Batman’ın tüm direklerine yaklaşık 200 bin TL’ye Cumhurbaşkanı’nın portreleri asıldı. Halkın işe, ekmeğe ihtiyacı var portreye değil” açıklamasında bulundu.

Demir, yapılan ihalelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“İhale ile 8 milyon TL’ye yapılabilecek deponun yaklaşık 13 Milyon TL’ye yapılmasının bir izahı yok. Yapılacak depoyu besleyecek su hattı yok. Kahvehanelerden oluşan Sanat sokağı da ihale ile 350 bin TL’ye yapılabilirdi. Vali konağının peyzaj çalışması da bu çalışma kapsamına alınarak yapıldı. ‘Batman tanıtım işi’ ise Belediyenin öz kaynaklarıyla tek kuruş harcamadan yapılabilirdi.”