AKP iktidarının 10 yılda kaç yangın söndürme aracı aldığı ortaya çıktı

Türkiye'de günlerdir süren orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamazken, Diyanet'e ve Saray'a milyarlarca liralık bütçe ayıran AKP'nin yangın söndürmeye yönelik ekipmanlara ne kadar ayırdığı ortaya çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde 2011 yılında 973 yangın söndürme aracı bulunurken bu sayı 10 yılda yalnızca 104 artırılabildi.

Müdürlüğün envanterdeki yangın komuta aracı sayısının ise 2020 itibarıyla 11 olduğu ifade edildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Müdürlüğün 2011 yılına yönelik, “Makine parkında bulunan araç” envanterinde yangın söndürme aracı sayısı 973 olarak yazıldı. Bu araçların 411’inin özel bütçeden, 562’sinin ise döner sermayeden karşılandığı bildirildi.

2020 yılındaki toplam araç sayısı kayıtlara bin 77 olarak geçti.

Yangına gelen ekip, araç-gereç ve askeri birliklerin toplanma, kayıt altına alınma ve yangının uygun yerine sevk edilmesini sağlamak için kullanılan yangın komuta araçlarının sayıca azlığı da dikkati çekti. OGM’nin 2020 yılı envanterindeki yangın komuta aracı sayısının yalnızca 11 olduğu öğrenildi.