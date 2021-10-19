Batı'nın Ukraynalı faşist gruplara silahlı eğitim verdiği ortaya çıktı

ABD'de yayınlanan bir araştırma, Kanada, ABD, Fransa, İngiltere ve başka Batı ülkelerinin Ukrayna'da faşist grupları eğittiğini ortaya koydu.

ABD'li George Washington Üniversitesi'ne bağlı Avrupa, Rusya ve Avrasya Çalışmaları Enstitüsü'nün (IERES) yayınladığı rapora göre, Ukrayna ordusu içinde yapılaşma girişimiyle bilinen Centuria adlı Ukraynalı faşist örgüt, Lyiv kentindeki Hetman Petro Sahaidachnyi Ulusal Kara Kuvvetleri Akademisi'nde (NAA) Batı ülkelerinden gelen uzmanlardan eğitim aldı.

Kendini, "Avrupalı halkların kültürel ve etnik kimliğini savunan bir örgüt" olarak tanımlaran Centuria'ya, Ukraynalı faşist Azov örgütüyle ilişkili isimler liderlik ediyor. Örgüt, Nazi selamı vermeleriyle ve sosyal medyada antisemitist açıklamalar yapmasıyla biliniyor.

Raporda yer alan iddialara göre, örgüt üyeleri, Fransa, İngiltere, Kanada, ABD, Almanya ve Polonya'da yapılan askeri tatbikatlara katılırken, örgütün bilinen üyelerinden olan NAA öğrencisi Kirilo Dubrovski, İngiltere'de Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'ndeki eğitimlere katıldı.

NAA'nın, birden fazla Batı ülkesinden fon ve eğitim desteği aldığı belirtildi. Bir NAA öğrencisinin de Azov örgütüyle bağlantılı antisemitist bir grupla silah eğitmenliği yaptığı ortaya çıktı.

NNA, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, Centuria örgütünün akademi içinde faaliyet yürüttüğünü yalanladı. NNA, konuya ilişkin açılan soruşturmada örgütün içeride yapılandığına dair bir kanıt bulunmadığını öne sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, yaşananların ordu içinde herhangi bir "aşırılıkçı yapılanmaya işaret etmediğini" ifade etti. Batı hükümetleriyse söz konusu iddialardan Ukrayna hükümetinin sorumlu olduğunu savundu.

Bir Centuria üyesiyse, geçtiğimiz yıl basına yaptığı açıklamada, NAA ve Ukrayna ordusunun örgütün akademi içindeki varlığından haberdar olduğunu ve buna göz yumduğunu ileri sürdü.

Centuria'da yaklaşık 20 kişinin bulunduğu belirtilen IERES raporunda, NAA öğrencilerinin Centuria afiş ve yamalarıyla poz verdiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.