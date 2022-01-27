'Batı Bandera ve Hitler’i kahraman, gamalı haçı da simge olarak gören taburları silahlandırıyor'

Rusya parlamentosu Duma’da, Birleşik Rusya Fraksiyon Başkanı Vladimir Vasilyev, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) silah yardımının yapılması için ülke yönetimine başvurduklarını söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rossiya 24 televizyonuna konuşan Vasilyev, "Ukrayna’daki senaryo Nazizm ve Banderacılığa dönüşü andırıyor. DHC ve LHC topraklarında yaşayan Rus vatandaşları ile yurttaşlarımızın yaşamını koruma konusunda endişeliyiz" ifadesini kullandı.

Birleşik Rusya Genel Kurul Başkanı Andrey Turçak da DHC ve LHC'ye bazı silah türleri şeklinde yardımın sağlanması gerektiğini söyledi.

Bunun DHC ve LHC'nin savunma yeteneğini artırmak ve askeri saldırganlığı önlemek için yapılması gerektiğini kaydeden Turçak, “Kiev rejimini durdurmak lazım” dedi.

Turçak, "Bu arada, Batılı küratörler Ukrayna cuntasını doğrudan Donbass'ı işgal etmeye zorluyor. Bandera ve Hitler’i kahraman, gamalı haçı da saygı kaynağı simge olarak gören milliyetçi taburlarını silahlandırıyorlar" diye konuştu.