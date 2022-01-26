ABD'den vatandaşlarına mesaj: Ukrayna'ya gitmeyin, oradaysanız geri dönün

ABD'nin Ukrayna Başkonsolosluğu yayınladığı duyuruda "Ukrayna'daki güvenlik durumu ve artan Rus askeri harekatı tehdidi" gerekçesiyle vatandaşlarının ülkeden çıkmasını tembihledi. ABD Büyükelçiliği, "Ukrayna'daki ABD vatandaşlarını şimdi ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak yola çıkmayı düşünmeye" çağırdı.

Ukrayna'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için devlet eliyle bir tahliye imkânı sunmayan ABD misyonu, "şu anda tüm Ukrayna uluslararası havaalanlarından ticari uçuşlar yoluyla birden fazla seçeneğe sahiptir" dedi.

Büyükelçiliğin açık kalacağı belirtilirken "ayrıca şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne ticari bir bilet satın almaya gücü yetmeyen ABD vatandaşlarına geri dönüş kredileri sağlayabiliriz" denildi.

ABD büyükelçiliği geçtiğimiz gün yayınladığı duyuruda vatandaşlarından "Ukrayna'ya gitmemelerini" istemişti.