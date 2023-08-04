Batı Afrika'da gerilim tırmanıyor: Nijer askeri müdahaleye karşılık vereceğini duyurdu

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yapan askeri yönetim, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'e askeri operasyon düzenlemesi halinde üye ülkelerden birine saldıracaklarını duyurdu.

"Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yeni bir bildiri okudu.

Paris ve Washington büyükelçilerinin görevine son verildi

Bildiride, Nijer'in Paris, Abuja, Lome ve Washington büyükelçilerinin görevine son verildiği duyuruldu.

Halka, casuslar ve yabancı ülkelerin ordularına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunulan bildiride, şüpheli her türlü hareketin yetkililere ihbar edilmesi istendi.

Fransa ile tüm askeri protokoller iptal

Bildiride, Fransa ile imzalanan tüm askeri işbirlikleri ve protokollerin de feshedildiği kaydedildi. Fransa'nın ülkede binin üzerinde askeri bulunuyor.

Bildiride, "ECOWAS, Nijer'e askeri müdahalede bulunursa, dostlarımız (Gine, Mali, Burkina Faso) hariç üye ülkelerden birine ani bir saldırı düzenleriz" ifadesi kullanıldı.

ECOWAS'ın verdiği süre doluyor

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki askeri yönetime Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Sürenin dolmasına kısa bir süre kala, üye ülkelerin savunma bakanlarının Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenledikleri toplantının bugün sona ermesi bekleniyor. Toplantıda olası bir askeri müdahale kararının bağlanması da bekleniyor.

'Savaş açmak anlamına gelir'

Nijer'e askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer askeri yönetimlerin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de Nijer'deki askeri yönetime destek açıklamasında bulunmuştu.

Diğer yandan Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya da üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.