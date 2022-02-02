Batel Fabrikası'nda iş durduran işçiler patrona geri adım attırdı

İzmir Çiğli AOSB'de bulunan Batel Elektromekanik Fabrikası epoksi bölümü işçileri bugün öğlen saatlerinde iş durdurdu. İşverene taleplerini bildiren işçilerin eyleminden sonra patron bir dizi başlıkta geri attı.

Batel Elektrimekanik işçileri ücretlerine yansıyan primlerin arttırılması, iş yerine geliş ve gidiş için servis hakkının hayata geçirilmesi ve 2022 maaşlarının en az 5000 TL olacak şekilde düzenlenmesi talepleriyle eylem yaptı.

Tüm vardiyalardan işçilerin fabrikaya gelip taleplerini patrona iletmesi sonrasında makineleri durduran işçilere çok geçmeden patron temsilcileri geri dönüş yaptı. İşçilerin talepleri doğrultusunda kişi başı 240 TL olan aylık prim 400 TL ye çıkarılırken, daha önce yalnızca tek geliş ve tek gidiş şeklinde uygulanan servisle ulaşım geliş-gidiş olacak şekilde düzenlendi. İşçilerin en düşük maaşının 5.000 TL olması yönündeki talebi ise patron geri çevirdi.

Patronun teklifi üzerine kısmı bir kazanım elde eden işçiler şimdilik ise dönme kararı aldı.