Batan tekneden kurtulan göçmenler Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen faciası ile ilgili tartışmalar sürerken, kurtulan göçmenler, teknenin alabora olmasından dolayı Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde, faciadan kurtulan bir göçmenin savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatlarla çekmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarıldı.

Bir başka göçmenin ise ifadesinde, "Yunan Sahil Güvenlik botu tekneye bir halat bağladı ve tekneyi çekerken aşırı sürat nedeniyle tekne sağa sola sallanmaya başladı ve alabora oldu" dediği belirtildi.

Suriyeli bir göçmenin de aynı yönde ifade verdiği kaydedilen haberlerde, Yunan Sahil Güvenliği'nin ise teknenin halatlarla çekildiği iddiasını reddettiğine işaret edildi.

Tüm oklar Yunan Sahil Güvenliği'ni işaret ediyor

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği bölgeden geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezi'nin aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da göçmenleri taşıyan tekne alabora olmuş, 81 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.