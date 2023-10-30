Başsavcı’nın HSK’ye şikayet ettiği hakim, Başsavcı’yı HSK’ye şikayet etti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, HSK'ye ilettiği dilekçede para karşılığında erişim engelleme ve tahliye kararları veren hakimler olduğunu bildirmişti. Bu defa dilekçede adı geçen hakimlerden Sidar Demiroğlu, Başsavcı Uçar hakkında HSK’ye şikayet dilekçesi verdi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Demiroğlu, "Uçar, iş adamlarının özel uçaklarına kaç defa bindi; yurt dışına kimlerle gitti?" diye sordu.

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"HSK'nın atadığı müfettişler Uçar ve Uçar'ın suçladığı İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu'nu dinledi. Uçar'ın, ifadesini alan müfettişlere “Hakimi mi soruşturuyorsunuz, beni mi” diye tepki gösterdiği savunuluyor. Adliyede gerilim had safhada…

Demiroğlu, Uçar hakkında görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, iftira, hakaret, soruşturmanın gizliliğini ihlal, devletin kurum ve organlarını aşağılamaktan HSK'ye suç duyurusunda bulundu.

Beş yıldır adliyede görev yaptığını kaydeden Demiroğlu, şunları söylüyor:

“Yedi yıldan beri Başsavcı olan Uçar, beş yıldır görev yaptığım adliyeyle ilgili şimdiye kadar neden olumsuz iddiada bulunmamış, sözde ‘çürümeye' ilişkin başvuru yapmamıştır? Bir buçuk ayda ne değişmiş de bu yola tevessül etmiştir?”

Demiroğlu, kararlarının arkasında olduğunu belirtiyor. Bütün kararlarının itiraza açık olduğunu anlatan Demiroğlu, şöyle diyor:

“Kararlara itiraz etmeyen başsavcı, beni hangi hak ve yetkiyle suçlayabilir? İtirazları reddedilen başsavcı üst mahkemede görevli hakimleri de mi suçlamaktadır?”

Demiroğlu, dün de HSK'ye ek beyan dilekçesi gönderdi. Uçar'ın bir avukatın boşanma davası için hakimi aradığını savunarak, şöyle devam ediyor:

“Avukat E.T.'nin eşi T.T.'nin telefonunda bulunan, boşanmada delil olarak sunulabilecek görüntü kayıtları Uçar'ın yönlendirmesiyle uyduruk bir soruşturma dosyası yaratılmak ve T.T.'nin evine savcılık kararı ile gidilerek, dijital materyallere el konulmak suretiyle yok edilmiştir.”

Demiroğlu ayrıca, Adalet Komisyonu üyesi Nihat Zincirli'nin CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi aleyhinde çıkan “Ataşehir'de bir güzellik merkezini nüfuz kullanarak mühürlettirdiği” iddiasına ilişkin haberler hakkında erişime engelleme kararı verilmesini istediğini savunuyor.

Demiroğlu:

“Bu talebin Uçar'ın özel ricası olduğunu ve erişime engelleme vermem halinde memnun kalacağını söyledi. Haberler yüzünden engelleme vermeyeceğimi beyan ederek, reddettim. Zincirli, başsavcıyı kırmamın iyi sonuçlanmayacağını, kararı başka hakimlikten alabileceklerini beyan etti.”

Bu kararın başka hakimlikten çıkarıldığını iddia eden Demiroğlu, Uçar hakkında şu soruları yöneltiyor:

-İş adamlarının özel uçaklarına kaç defa ve niçin bindi?

-Yurt dışına kimlerle gitti, masrafı kim tarafından karşılandı?

-Hangi avukatlarla nerelere gitti?

-Kimlerin özel localarında maç izledi?''