Başkanlık sistemi Saray'ın personel sayısını ikiye katladı

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 1328 yeni personel istihdam edildi. Böylelikle 2017 yılında 1266 olan Cumhurbaşkanlığı personeli sayısı, 2023 Haziran sonu itibarıyla 2 bin 594’e yükseldi.

Birgün'de yer alan habere göre, 2023 itibarıyla 2 bin 594’e dayanan Cumhurbaşkanlığı personelinin 2 bin 451’inin memur, 143’ünün ise sözleşmeli olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı personeli için teklif edilen ve öngörülen bütçe de dikkat çekti. 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı personel gideri için 2 milyar 225 milyon 960 bin lira ödenek ayrılırken 2025 ve 2026 yıllarında ayrılması planlanan personel gideri sırasıyla 2 milyar 470 milyon 863 bin lira ve 2 milyar 717 milyon 988 bin lira olarak kaydedildi.

6 yılda 2'ye katlandı

Cumhurbaşkanlığı personel sayısında 2017-2023 döneminde yaşanan artış yıllara göre şöyle sıralandı: