Başkanlık sistemi Saray'ın personel sayısını ikiye katladı

Başkanlık sistemine geçildiği 2017 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı'nın personeli sayısı ikiye katlandı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 1328 yeni personel istihdam edildi. Böylelikle 2017 yılında 1266 olan Cumhurbaşkanlığı personeli sayısı, 2023 Haziran sonu itibarıyla 2 bin 594’e yükseldi.

Birgün'de yer alan habere göre, 2023 itibarıyla 2 bin 594’e dayanan Cumhurbaşkanlığı personelinin 2 bin 451’inin memur, 143’ünün ise sözleşmeli olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı personeli için teklif edilen ve öngörülen bütçe de dikkat çekti. 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı personel gideri için 2 milyar 225 milyon 960 bin lira ödenek ayrılırken 2025 ve 2026 yıllarında ayrılması planlanan personel gideri sırasıyla 2 milyar 470 milyon 863 bin lira ve 2 milyar 717 milyon 988 bin lira olarak kaydedildi.

6 yılda 2'ye katlandı

Cumhurbaşkanlığı personel sayısında 2017-2023 döneminde yaşanan artış yıllara göre şöyle sıralandı:

  • 2017: 1.266
  • 2018: 2.374
  • 2019: 2.687
  • 2020: 2.505
  • 2021: 2.508
  • 2022: 2.550
  • 2023: 2.594

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