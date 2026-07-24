Basının zafer ve kavga günü: 24 Temmuz 1908, 24 Temmuz 2026…

Beyaz Kule Kahvesi… Orkestra şenlikli parçalar çalmaktadır. Meşrutiyetin ilan edildiği haberi ünlü ittihatçı Binbaşı Naki Bey’e ulaşır. Naki Bey oturduğu yerden kalkar ve orkestrayı susturur, 23 Temmuz 1908 Devrimi’ni Fransız Devrimi’nin marşıyla selamlar: Maestro çal Marseyezi!

Yazarımız Mehmet Bozkurt, Abdülhamid’in istibdatına karşı dağlarda kazanılan zaferin ardından yaşananları böyle aktarıyordu…

O zaferin bir gün sonrasında, 24 Temmuz’da, Abdülhamid’in ünlü sansür aygıtı paramparça ediliyor, basın bu topraklarda yıllar sonra “özgürce” yazıp çizebiliyordu.

Bu nedenle 24 Temmuz, o günden bugüne Basın Bayramı olarak kutlanıyor.

Yani baskıya karşı ayağa kalkışımızın, “bayramı” mücadele ve kavgayla kazandığımız günün yıldönümündeyiz bugün.

Ancak aradan geçen 118 yılın ardından ortada “kutlanacak” pek bir şey kalmadı.

Sansürün sonu yok

Sansürün ortadan kaldırılmasının yıldönümünde basın ciddi bir sansür kıskacıyla karşı karşıya.

Gazeteler ve televizyon kanallarının neredeyse tamamı (iktidar aygıtı olanlarının dışındaki) ağır para cezaları ve lisans iptal tehditleri nedeniyle özgürce yayın yapmanın giderek daha da uzağında kalıyorlar.

Haber sitelerinin tamamı neredeyse günlük olarak erişim engelleme kararlarıyla karşı karşıya kalıyor.

soL Haber’de neredeyse her gün yeni bir erişim engeli kararıyla karşı karşıya kalıyoruz örneğin.

Birçok haberimiz, iktidarın hoşuna gitmeyen içeriklerimiz jet hızıyla çıkarılan mahkeme kararlarıyla erişime engelleniyor.

Kısa süre önce soL’un 926 bin takipçili X hesabı, iktidarın talebi sonrasında Türkiye’den erişime engellendi. soL’un dışında da birçok haber sitesi benzer erişim engellemeleriyle ve sansürle karşı karşıya kaldı.

Öte yandan iktidar BTK eliyle devam eden sansür uygulamalarını, Siber Güvenlik Başkanlığı eliyle çok daha ileri bir noktaya taşımaya, sansür kurumunu çok daha güçlü hale getirmeye hazırlanıyor.

Soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar

İktidar sansür dışında gazetecileri soruşturma, gözaltı ve tutuklama kararıyla da kuşatmış durumda.

Birçok gazeteci yaptığı haberlerin, sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından önce hedef gösteriliyor, sonrasında da gözaltına alınıyor ve bu gözdağının yeterli olmadığı düşünüldüğünde tutuklanıyor.

soL’un son dönemde yaptığı birçok haber doğrudan İletişim Başkanlığı tarafından hedef gösterilmiş, kurum yetkilileri soL hakkında spruşurma başlatıldığını duyurmuştu.

Bu ve benzer uygulamalar muhalif medya kurumlarını sürekli olarak hedef alırken, birçok gazeteci soruşturmalarla başa çıkmaya çalışıyor.

Daha geçtiğimiz gün gazeteci Alican Uludağ, sosyal medyadan yaptığı haber niteliğindeki paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, ardından 4 gün imza atma zorunluluğu getirilerek serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın da aralarında bulunduğu birçok gazeteci, sırf iktidar karşıtı pozisyonları ve haberleri nedeniyle hukuksuz suçlamalarla cezaevinde tutuluyor.

Baskı ve sansüre karşı tüm okurlarımızı soL Haber'e sahip çıkmaya, destek vermeye, abone olmaya çağırıyoruz.

24 Temmuz’un önemi

Bu topraklardaki ilerici hamlelerden biri olan 1908’in 118. yılındayız.

Sansürün, baskının ve saldırıların ancak mücadele ederek püskürtülebildiğini gördüğümüz günlerin yıldönümünde.

Bugün içinde bulunduğumuz ağır sansür ve baskıya karşı bir kez daha “Marseyezi” çalacak günler, ancak halkın mücadelesiyle mümkün, biliyoruz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.