Haftalık Bizim Gazete'nin 28. sayısı 'Başından beri AKP'yi istemiyoruz' manşetiyle çıktı.
Gazetenin yeni sayısından bazı haber ve yazılar şöyle:
- Afet bölgesinde sağlık sorunları artıyor: Yeni tehlike salgın hastalıklar
- Depremden etkilenen emekçiler için kısa rehber: Hukukçular yanıtlıyor
- Afet yeniden imar fonu nereden çıktı?
- Kemal Okuyan: Başından beri AKP'yi istemiyoruz
- ABD ve Almanya: Açı kapanıyor
- Şair Mustafa Köz ile dünyanın ilk şiir gazetesi üzerine: Şiir, yeryüzünün vicdanıdır
- Penaltı atışında nereyi hedeflemeli?
- Mehmet Kuzulugil: Deve meve yok
- 'Bize yaşatılan bu felaketin hesabını soracağız'