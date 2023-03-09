'Başından beri AKP'yi istemiyoruz'

Bizim Gazete'nin yeni sayısı 'Başından beri AKP'yi istemiyoruz' manşetiyle çıktı.

Haber Merkezi

Haftalık Bizim Gazete'nin 28. sayısı 'Başından beri AKP'yi istemiyoruz' manşetiyle çıktı.

Gazetenin yeni sayısından bazı haber ve yazılar şöyle:

  • Afet bölgesinde sağlık sorunları artıyor: Yeni tehlike salgın hastalıklar
  • Depremden etkilenen emekçiler için kısa rehber: Hukukçular yanıtlıyor
  • Afet yeniden imar fonu nereden çıktı?
  • Kemal Okuyan: Başından beri AKP'yi istemiyoruz
  • ABD ve Almanya: Açı kapanıyor
  • Şair Mustafa Köz ile dünyanın ilk şiir gazetesi üzerine: Şiir, yeryüzünün vicdanıdır
  • Penaltı atışında nereyi hedeflemeli?
  • Mehmet Kuzulugil: Deve meve yok
  • 'Bize yaşatılan bu felaketin hesabını soracağız'

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