Basın konseyi: TELE 1'in 7 gün karartılması basın tarihimizin kara lekesi

TELE 1'e RTÜK tarafından 7 gün karartma cezası vermesine ilişkin Basın Konseyi yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, "RTÜK’ün yetkisini aşarak yaptığı bu uygulama haksızdır, hukuksuzdur ve basın tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Basın Konseyi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,'nun TELE 1'e "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle verdiği cezaya tepki gösterdi. Konsey verilen ceza gerekçesinin "uydurma" olduğunu savundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Anayasal güvence altında olan ifade ve basın özgürlüğünü yok sayarak, TELE 1’in ekranlarını 7 gün süreyle karartıyor. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın yayındaki sözlerinin cımbızlanarak ‘terör propagandası’ gösterilip tutuklanmasının ardından, RTÜK de durumdan vazife çıkartarak, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ suçlaması uydurup kanalı 6-12 Ağustos tarihleri arasında tamamen susturuyor.

‘RTÜK muhalif kanalların üzerine 'iktidar sopası' olmuştur’

RTÜK’ün yetkisini aşarak yaptığı bu uygulama haksızdır, hukuksuzdur ve basın tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. RTÜK sadece TELE 1’i cezalandırmakla kalmamış, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını elinden almıştır. Asıl cezalandırılan televizyonunu açtığında siyah ekranla karşılaşan izleyicidir. RTÜK, Anayasal konumu olan ‘özerk ve tarafsız kamu tüzel kişiliği’ vasfını yitirmiş, ‘muhalif’ kanalların üzerinde ‘iktidar sopası’ olmuştur.

Yayın hizmetleri alanında iletişim ve ifade özgürlüğünü, farklı görüşleri ve çoğulculuğu güvence altına almak ve tekelleşmeyi önlemekle yükümlü olan RTÜK, bunun tam aksine hareket ederek ceza mahkemesi görevini üstlenmeye ve ifade özgürlüğünü katletmeye kalkışmıştır. Basın Konseyi olarak, televizyon tarihinde en ağır ceza verilen TELE 1’in yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Kapatma nedeninin bir daha incelenmesi gerektiğini hatırlatıyoruz."

Basın Konseyi'nden TELE1 için tüm kanallara dayanışma çağrısı

Basın Konseyi açıklamasında tüm kanallara TELE1 için dayanışma çağrısı yaptı, Açıklamada, "Tüm televizyon kanallarına çağrıda bulunuyoruz: Bu kararın, dayatmanın hukuka, yasalara, Anayasal haklara aykırı olduğuna inanıyorsak, tüm kanalları TELE 1 ile dayanışma göstermeye davet ediyoruz. Dayanışma, hukuki bir haktır. Halkın haber alma ve bilgiye ulaşma hakkını savunuyoruz. Demokrasi, ifade ve basın özgürlüğü için başta medya ve basın meslek kuruluşları olmak üzere, toplumun her kesiminin dayanışma içinde mücadele etmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.