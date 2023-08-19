Basın Konseyi Başkanı Türenç'ten Barış Pehlivan'a mektup: Asla yalnız değilsin

Gazeteci Barış Pehlivan daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili geçtiğimiz gün yeniden Marmara Açık cezaevine girdi.

Pehlivan, Silivri Cezaevi'ne girmeden, "Bildiğiniz bir süreç, beni aşan bir mesele. Bu biraz da halkın gerçekleri öğrenme çabası. Türkiye maalesef son 20 yıldır bunlarla mücadele ediyor. Sadece gerçekleri yazdığı için düzenli olarak insanlar hapse giriyor. Benimki sadece okyanusta bir kum tanesi. Ben girerim yine içeride yazmaya devam ederim, yine gerçekler için mücadele etmeye devam ederim. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Pehlivan'a mektup yazdı.

Türenç'in mektubu şöyle:

"Sevgili Barış, 5.kez tutsak edildiğinin 5.günü de bitti. Haksız, hukuksuz, vicdanlara çok ağır gelen bu dayatmalara 10 yılı aşkın süredir dayanmak zor. Pek zor. Adaletin, özgürlüklerin, eşitliğin, insan haklarının hiçe sayıldığı yerde, bırak bedenen örselenmeleri, ruhlarımız da paramparça edilmekte.

Anayasa'mızın, yasalarımızın korumaya aldığını bildiğimiz "Halkın haber alma hakkını", görev bildiğin GAZETECİLİK bilinciyle yerine getirirken, defalarca "TUTSAK" edilmen, kolay kabul edilebilir değil, kuşkusuz.

Başta güzel küçük kızın olmak üzere, geleceğimiz için verilen bu onurlu mücadelende, tüm meslektaşların ve hak savunucuları olarak yanındayız. Asla yalnız değilsin.

Yanında binlerce insan var, bilesin. Açık cezaevindeki Silivri yerleşkesinde volta atarken, 15 yıl bu millete uyuşturucu satanların, katillerin, torbacıların, kadın, çocuk istismarcılarının, tecavüzcülerin bile, "Biz neyse de, utanıyoruz sizi burada görmekten" dediklerini içerden okurlarına yazmışsın. İşte bu utançlayız biz de.

Seni oralarda tutsak edenler de duyuyorlar mı bu sesleri. Bilmiyorum. Can güvenliğinin olmadığını söylüyorsun. Korkmamak elde değil. Biran önce adaletin gelmesini bekliyoruz.

Oralarda yazmaya devam edeceğini, çıktıktan sonra da, "Nerede kalmıştık" diyeceğin günü özlediğini biliyoruz. Gazetecilik yapmanın suç olmadığını ispatlamayı sürdürmeni bekliyoruz. "Korkuyu görmek için sana yine bakacaklar" ve yine canları sıkmaya devam edeceksin. Dayan Barış, seni sevgiyle kucaklıyoruz."