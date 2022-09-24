'Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız' diyen Selçuk Özdağ'dan yeni açıklama

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, "Meral Akşener, daha önce 'Başbakanlığa adayım' demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar" diye konuşmuştu. Özdağ bir gazeteciye yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını öne sürdü.

Selçuk Özdağ, "Sayın Meral Akşener ‘başbakanlığa talibim’ dedi. Ben de biz de talibiz dedim. Ben 6’lı masa için canla başla çalışan biriyim. Meral Hanım benim ablam. Ona tepki göstermem söz konusu olamaz" dedi.

Halk TV'ye konuşan Özdağ şunları söyledi:

“Konuştuğum gazeteciye 6’lı masanın şeffaf olduğunu ve birbirlerini bilgilendirmeden bir adım atmadıklarını söyledim. Gazetecinin ‘süreç nasıl sürecek?’ şeklindeki sorusu üzerine ise ‘öncelikle bir ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız, parlamento çoğunluğunu sağlayacağız ve her parti parlamentoda olacak, bu dönem içerisinde objektif tarafsız bir yargı oluşturacağız, Meclis içerisindeki araştırma ve soruşturma komisyonları bunları yapacak. Şimdi dayanışma zamanı sonrasında parlamenter sisteme geçiş ve yarışma zamanı’ dedim.

Parlamenter sisteme geçtiğimizde hangi parti ben başbakanlığa talip değilim der ki? Kim başbakan olursa o benim başbakanımdır. Eğer Erdoğan partili cumhurbaşkanı olmasaydı o da benim cumhurbaşkanımdı. Ayrıca Meral Hanım'a neden tepkim olsun. Meral Hanım benim ablam. Ben ülkücü gelenekten geliyorum. Yanlış bir cümle kullanırsam özür dilerim. Ancak söylemediğim bir şey yazıldı."