Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız

“6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belli. Seçim kararı alındıktan bir hafta sonra adayımızı açıklayacağız" diyen Gelecek Partili Selçuk Özdağ, “Meral Akşener, daha önce ‘Başbakanlığa adayım’ demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi ‘O koltuğu size yeniden vereceğiz’ diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, “Akşener, bu durumu nasıl karşılar” sorusuna Özdağ, “Meral Hanım ‘Seçmen ne derse, sandıktan ne çıkarsa başımın tacı’ demeyecek mi? Sandığa inanıyoruz. Milletimiz bize o zaman başbakanlığı yüzde 49 ile vermişti. Bir gece ‘hülle’ yaptılar. Adına da ‘demokratik darbe’ dediler. Şimdi diyoruz ki hak bizim. Milletimiz de hak teslimi yapar diye düşünüyoruz. Şimdi dayanışma halindeyiz, o zaman gelince yarışırız” yanıtını verdi.

6’lı masanın Cumhurbaşkanlığı’nı “kesinlikle kazanacağını” dile getiren Özdağ, “Parlamentoda da çoğunluğu kazanacağız. Orada her partinin temsilcileri olacak” diye konuştu. “6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu” da söyleyen Özdağ, “adayın kim olacağına” yönelik soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Özdağ, “Seçim kararı alındıktan bir hafta sonra adayımızı açıklayacağız. Bu aday herkesin, sosyalistlerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, sağcıların ve solcuların hepsinin oy vereceği bir isim olacak” ifadesini kullandı.