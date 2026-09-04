Başaran Aksu ve Gökay Çakır hakkında tahliye kararı

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi.

Yaklaşık 10 gündür tutuklu bulunan iki sendikacının bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.

Aksu, tutukluluğunu protesto etmek amacıyla 1 Eylül’de süresiz açlık grevine başlamıştı.

İşçilerin alacakları için yapılan eylemler sırasında tutuklandılar

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri, ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem başlatmıştı.

Eylemler sırasında birçok kez gözaltına alınan Aksu, 25 Ağustos’ta Ankara’da yeniden gözaltına alındı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır da aynı gün Soma’daki sendika genel merkezinde gözaltına alındı.

İki sendikacı, sosyal medya paylaşımları ve işçilerin eylemleri gerekçe gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 26 Ağustos’ta tutuklandı.

Aksu Sincan Cezaevi’ne, Çakır ise Akhisar T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Aksu ve Çakır’ın tutuklanmasına sendikalar, siyasi partiler ve emek örgütleri tepki gösterirken Bağımsız Maden-İş, tutuklamaların işçilerin hak mücadelesini engellemeye yönelik olduğunu açıklamıştı.

Aksu ise tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamalarda maden işçilerinin ödenmeyen hakları için mücadeleyi sürdüreceğini belirtmişti.

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