Maden işçilerinin direnişinde zafer: 'Direnişimiz kazanımla sonuçlandı'

Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde hakları ve alacakları için direnen Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin eylemi 18. gününde kazanımla sonuçlandı.

Direnen maden işçilerinin alacaklarının, 40 gün içinde dört taksit halinde ödeneceği bildirildi. İlk taksitin yatırıldığı ve bunun üzerine direnişin oy birliğiyle sonlandırdığı duyuruldu.

Her işçinin maaş, tazminat, özlük hakları, izin günleri ve işten ayrılma durumuna göre farklı alacaklarının bulunması nedeniyle hesaplara yatırılan tutarların da farklılık gösterdiği belirtildi.

'Alacaklarımızın yüzde yüzü karşılanmış oldu'

Açıklama yapan sendika avukatı Mürsel Ünder, "Direnişimiz kazanımla sonuçlandı. İşçilerin oy birliğiyle direnişi sonlandırma kararı aldık" dedi.

Bu süreçte sekiz kez gözaltına alındıklarını, yerlerde sürüklendiklerini, darp edildiklerini ve güneşin altında bir sürü eziyete maruz kaldıklarını aktaran Ünder, "Öfkeliyiz, hiç yoktan sebeplerle bu direnişin iki kıymetlisi olan arkadaşımız, yoldaşımız sendika başkanı Gökay Çakır ve yoldaşımız Başaran Aksu tutuklandı. Tutuklamanın sebebinin bu direniş olduğunu biliyoruz, her ne kadar sosyal medya paylaşımları bahane olarak gösterilmiş olsa da" ifadelerini kullandı.

"Aynı zamanda da mutluyuz çünkü an itibarıyla direnişimiz kazanımla sonuçlanmıştır ve an itibarıyladirenişimizi tüm işçi arkadaşların oy birliğiyle sonlandırmaya karar verdik" diyen Ünder, işleyecek süreci şöyle tarif etti:

"Doruk Madencilik'te işçi arkadaşlar üç kez hak arama mücadelesine girmişlerdi. Bu mücadele, daha önce mücadele konusu olan taleplerle ilgili değil. Bugün itibarıyla bu direnişin tüm talepleriyle ilgili bir uzlaşıya vardık. Alacaklarımızın karşılığı olan bir total ödeme miktarı vardı. Bu miktar üzerinden anlaştık. Alacaklarımızın yüzde yüzü karşılanmış oldu. Alacakların yaklaşık dörtte birlik kısmı şu an itibarıyla hesaplara yattı. Kalan kısımlarının arabuluculuk anlaşması yapılarak, mahkeme ilamı niteliğinde bir belgeyle 40 gün içinde ödenmesine ilişkin bir karar verildi."

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