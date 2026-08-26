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Gökay Çakır ve Başaran Aksu tutuklandı

Dün Soma'da gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Ankara'da gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tutuklandı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 26.08.2026 , 21:01 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 , 22:39

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan yüzlerce işçinin, aylardır ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve sigorta alacakları için başlattıkları eylem sürerken dün Soma'da gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edildi. 

İki isim saat 22.30 sıralarında tutuklandı.

Ne olmuştu?

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan yüzlerce işçinin yeniden başlattıkları eylemlerin 16'ncı gününde Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Ankara'daki polis müdahalesinde gözaltına alınmıştı.

Sendika Başkanı Gökay Çakır da yaptığı 3 sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Soma'da gözaltına alınmıştı.

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