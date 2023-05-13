Başakşehir'de iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bağcılar-Güngören Sanayi sitesi içinde, saat 08.30 sıralarında inşaat işçisi Ömer Kasırga çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki iskeleden beton zemine düştü.

DHA'nın haberine göre, inşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı ancak sedyeye bağlanan işçi Ömer Kasırga'yı yukarı çıkarılamadı. Bu defa olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri sepetli vinci inşaatın temeline belirli bir mesafeye kadar indirdi. Geri kalan mesafe için de inşaat işçileri iskele yöntemini kullanarak yaralının bulunduğu sedyeyi vincin sepetine taşıdı. İnşaat temelinden yukarı çıkarılan yaralı işçi hemen ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Ömer Kasırga'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.