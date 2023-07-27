Başakşehir'de 100 bin lira kirayı reddeden kiracıya 'beyzbol sopalı saldırı'

İstanbul Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez, kirasının 30 bin liradan 100 bin liraya yükseltilmesine karşı çıkması sonrasında ev sahibinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından beyzbol sopasıyla darbedildiğini ileri sürdü.

Eğilmez, sitedeki ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyerek ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti.

DHA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde site önünde karşılaşan ev sahibi ile Eğilmez sözlü tartışma başladı. Akşam yürüyüş yapmak için tekrar sitenin önüne inen Hasan Eğilmez, bu kez ev sahibi ve onun yanında bulunan 5-6 kişilik bir grupla karşılaştı.

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine beyzbol sopası ile darbe alan Hasan Eğilmez darp raporu alarak kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi olacağını söyledi.