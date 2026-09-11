Başakşehir Belediyesi içki satışı yapan büfelerin 'tekel' tabelasını siyah bantla kapattırdı

Alkollü içki tüketirken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan bir dizi yurttaş reklam yaptıkları iddiasıyla para cezalarıyla karşılaşırken, İstanbul’un bazı ilçelerinde de son dönemde içki içen yurttaşlara polis dronlarından “cezai işlem” uygulanacağı uyarısı geçildiği görüntüler gündeme gelmişti.

Fiili bir alkol yasağını çağrıştıran bu görüntülerin ardından şimdi de Başakşehir’de bazı tekel büfelerinin tabelasındaki “tekel” yazıları siyah bantlarla kapatıldı.

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Kayabaşı mahallesinde tabelası bantlanan Şiyar Tekel’in sahibi Şiyar Dilekçi uygulamanın belediye ekiplerince kendilerine Mayıs ayında tebliğ edildiğini, tabeladaki “tekel” yazısını kapatmadıkları takdirde ruhsatlarının iptal edileceğinin belirtildiğini dile getirdi.

İlçede henüz tabelası karartılmayan tekel bayileri olduğunu da söyleyen Dilekçi, bunun haksız rekabet oluşturduğunu belirterek belediyeye yaptıkları itirazlara, zamanla ilçedeki tüm içki satışı yapan mağazaların tabelalarındaki tekel ibaresinin benzer şekilde kapatılacağı yanıtını aldıklarını kaydetti.

Başakşehir Belediyesi’ne bu uygulamayı hangi mevzuata dayanarak gerçekleştirdiklerini sorduk. Sorumuza yanıt için dönüş yapacağını söyleyen belediyeden haber yayına hazırlandığı süre içinde talebimize yanıt veren olmadı.

İlçede tabelasındaki “tekel” yazısı kapatılan bir başka büfe olan Kayra Tekel’in sahibi ise uygulamanın yakın zamanda Meclis'ten geçen bir yasaya dayandırıldığını söyledi. Söz konusu yasanın “tabelalardaki tekel ibaresini yasakladığını" belirterek, bu nedenle belediyeye herhangi bir itirazda bulunmadığını ifade etti.

Yasa ne diyor?

Nisan ayında “tabelalar tek tip olacak, ‘tekel’ sözcüğü yasaklanacak” diye internet medyasına yansımıştı. Ancak tütün ve alkollü ürünlerin üretim ve ticaretini düzenleyen 4733 sayılı Kanun ve buna bağlı yönetmelikte 2026 yılı içinde bir değişiklik yapılmadı.

Haziran ayında Meclis’ten geçen bir torba yasayla İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Bu değişiklik tabelalarda "tekel" ibaresine doğrudan bir yasak getirmiyor. Ancak alkollü içki üreten firmaların isim, marka, logo, amblemlerinin işyerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve etkinlik alanlarında bulundurulmasını yasaklıyor.

Polis dronu Üsküdar sahilinde yurttaşlara alkollü içki tüketenlere "cezai işlem" uygulanacağını anons etmişti.

Şiyar Dilekçi “Eğer böyle bir yasa geçmişse ve bunu Başakşehir'de sadece biz iki tekel uyguluyorsak yine büyük bir sorun var demektir. Eşit rekabet edemiyoruz tekel yazılarını kapatmayan işletmelerden dolayı. Bize bildirilen tebellüğde 15 gün süre içerisinde yapılması gerekiyor aksi taktirde ruhsat iptali olacak dendi ancak kimsenin ruhsatını iptal edildiğini duymadım” dedi.

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