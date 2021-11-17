Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ Boz'un annesi istifa etti

İstanbul Ataşehir'de 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un avukatı olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı bir açıklama yaptı. Yomralıoğlu açıklamada oğlu Can Göktuğ Boz'un avukatlığından istifa ettiğini duyurdu.

Yomralıoğlu'nun açıklamasının ilgili kısmı şöyle: