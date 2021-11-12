Başak Cengiz'i öldüren katilin fotoğrafı ortaya çıktı

Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Mimar Başak Cengiz'i İstanbul'da kılıçla saldırarak öldüren Can Göktuğ Boz'un fotoğrafını Show Haber yayımladı.

RTÜK, dün olay sonrası yayın yasağı kararı aldığını duyurmuştu.

İşte o fotoğraf...

Haber

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı