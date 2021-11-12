Mimar Başak Cengiz'i İstanbul'da kılıçla saldırarak öldüren Can Göktuğ Boz'un fotoğrafını Show Haber yayımladı.
RTÜK, dün olay sonrası yayın yasağı kararı aldığını duyurmuştu.
İşte o fotoğraf...
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Başak Cengiz'i öldüren katilin fotoğrafı ortaya çıktı
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ortaya çıktı.
Haber Merkezi
Mimar Başak Cengiz'i İstanbul'da kılıçla saldırarak öldüren Can Göktuğ Boz'un fotoğrafını Show Haber yayımladı.
RTÜK, dün olay sonrası yayın yasağı kararı aldığını duyurmuştu.
İşte o fotoğraf...