Barzani'den PKK açıklaması: Kürdün Kürde karşı savaşmasını istemiyoruz fakat...

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Masrur Barzani, bölgedeki üniversitelerde okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Buluşmada PKK'ye ilişkin bir soruya yanıt veren Barzani, tepkisini dile getirdi, "PKK’nin kurulduğu tarihten bu güne kadar Kürt halkına hayrı dokunan tek bir kazanımı varsa bana anlatın. Biz Kürdün Kürde karşı savaşmasını istemiyoruz. Fakat biz PKK’nin bu çarpık siyasetini devam ettirerek, binlerce gencimizin kanı ile ödenen bedeller ve mücadele ile ortaya çıkan kazanımların kaybedilmesine de razı olmayız" dedi.

Barzani'nin açıklaması şöyle:

"PKK’li veye bir mağdur diğer tüm Kürtler gibi misafir olarak Kürdistan Bölgesi’ne gelecekse başımız gözümüz üstüne. Ama iktidara alternatif olarak gelir, silahları ile gelip vatandaşlarımıza müdahale eder, köylülerin köylerine gitmesine izin vermez, çiftçilerimiz,n topraklarını ekmesine izin vermez, gidip hükumet gibi halktan vergi toplar, mahkemeler kurar, eziyet eder ve Türkiye ordusunun Kürdistan Bölgesi topraklarına gelmesine neden olursa olmaz. PKK’den olmasa Türkiye ordusu Kürdistan’a girmezdi

PKK hangi bölgeyi kurtarmaya geliyor? Kurtarılmış bir ülkenin tekrar PKK tarafından kurtarılmasına ihtiyacı yoktur. Peşmerge bu topraklarda hüküm süremez diyorlar, gelip yollara mayın döşüyorlar, Peşmerge araçlarına füze attılar, asayiş görevlilerini şehit ettiler. Evet, Kürdün Kürde karşı savaşını istemediğimiz doğrudur, kardeş kavgası olsun istemiyoruz. Fakat kardeş kardeşinin kadrini bilendir. Öyle bir atmosfer yaratıyorlar ki PKK'den bahseden herkesi Kürtlüğe karşı olmakla suçluyorlar. Bu doğru değil. Biz Kürtlük yapıyoruz ama PKK Kürtlük yapmıyor. PKK ne yaptı? PKK’nin kurulduğu tarihten bu güne kadar Kürt halkına hayrı dokunan tek bir kazanımı varsa bana anlatın. Biz Kürdün Kürde karşı savaşmasını istemiyoruz. Fakat biz PKK’nin bu çarpık siyasetini devam ettirerek, binlerce gencimizin kanı ile ödenen bedeller ve mücadele ile ortaya çıkan kazanımların kaybedilmesine de razı olmayız."