Barzani'den PKK açıklaması: Kürdün Kürde karşı savaşmasını istemiyoruz fakat...

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Masrur Barzani, bölgedeki üniversitelerde okuyan öğrencilerle bir araya geldi.
Buluşmada PKK'ye ilişkin bir soruya yanıt veren Barzani, tepkisini dile getirdi, "PKK’nin kurulduğu tarihten bu güne kadar Kürt halkına hayrı dokunan tek bir kazanımı varsa bana anlatın. Biz Kürdün Kürde karşı savaşmasını istemiyoruz. Fakat biz PKK’nin bu çarpık siyasetini devam ettirerek, binlerce gencimizin kanı ile ödenen bedeller ve mücadele ile ortaya çıkan kazanımların kaybedilmesine de razı olmayız" dedi.
Barzani'nin açıklaması şöyle: