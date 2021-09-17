Barzani, Boris Johnson'la görüştü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bugün İngiltere'nin başkentinde ülkenin Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Johnson-Barzani görüşmesi sırasında basın salona alınmazken sonrasında da toplantıya dair bir basın açıklaması yapılmadı.

Görüşmede İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson da hazır bulundu.

Görüşme sonrası resmi Twitter hesabından açıklama yapan Barzani, "İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. Kürdistan Bölgesi-İngiltere ilişkilerini, artan terör tehdidini, bölgesel istikrarı ve ekonomi de dahil olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarını görüştük. Başbakanın Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki bağları daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını takdir ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz gün Londra'ya inen Barzani, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşmüş, ardından da İngiltere Parlamentosu Kürdistan Dostluk Grubu'nun davetine katılmıştı.

Dün de Lordlar Kamarası Başkanı John McFall ve Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüşen Barzani, eski Başbakan John Major'a da 1991'deki savaş sırasında Irak'taki "uçuşa yasak bölge" için teşekkür etti.